Perito 100 anni per nonna Domenica. Trentinara festeggia i 101 anni di nonna Rosina

Il Cilento si dimostra sempre più terra di centenari; Perito festeggia oggi 11 gennaio, i 100 anni di nonna Domenica Mondillo (nella foto).

Per quest’occasione, l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Carlo Cirillo, ha voluto preparare per la neo centenaria una targa in ricordo dell’importante giorno per testimoniare la vicinanza di tutta la Comunità.

“100 anni di vita – 100 anni di famiglia – 100 anni di comunità. Con te, impariamo dal passato e speriamo nel futuro!

L’ Amministrazione Comunale

a nome di tutta la comunità di Perito, porge i più Sinceri Auguri a DOMENICA MONDILLO, per i suoi primi 100 anni!”

Questo il testo che si legge sulla targa. A causa dell’emergenza covid la festa è stata molto ridotta; presenti soltanto i familiari più stretti. Ma quando la pandemia sarà finita ci sarà modo per omaggiare la neo centenaria.

Ma oggi è un giorno speciale anche a Trentinara dove Maria Rosa Marino ha spento le 101 candeline. Nata l’11 gennaio 1920 nonna Rosina è stata festeggiata dai familiari in questo giorno speciale.