L’almanacco dell’11 gennaio 2021

E’ il 11° giorno dell’anno, 2ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 354 giorni.

Santi del giorno

Sant’Igino (Papa)

Santa Liberata (Vergine e Martire)

San David I (Re di Scozia)

San Leucio di Brindisi (Vescovo)

San Salvio (Martire in Africa)

San Teodosio il Cenobiarca

San Tipasio di Tigava (Martire)

Sant’Aspasio (Vescovo in Gallia)

Sant’Onorata di Pavia (Vergine)

Santa Luminosa di Pavia (Vergine)

Santa Speciosa di Pavia (Vergine)

Etimologia

Liberata, il termine trae origine dal latino Liber, e ha un significato piuttosto evidente: “non schiava, di condizione libera”.

Proverbio del giorno

A tutto c’è rimedio fuorché alla morte.

Aforisma del giorno

Non dite: l’Umanità è troppo vasta, e noi troppo deboli. Dio non misura le forze, ma le intenzioni. Amate l’Umanità. (G. Mazzini)

Accadde Oggi

1922 – Primo test dell’insulina

Sei nato oggi?

Hai una vita solida e serena che hai saputo costruire con pazienza, tenacia ed impegno. Nel lavoro sei apprezzato per l’affidabilità e la precisione con cui svolgi i tuoi compiti. In amore punti in genere su di un partner che, come te, preferisca la tranquillità di un rapporto sicuro alle emozioni di avventure precarie.

Celebrità nate in questo giorno

1971 – Mary J. Blige

1945 – Christine Kaufmann

Scomparsi oggi

1999 – Fabrizio De André

2013 – Mariangela Melato