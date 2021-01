Campania, torna la zona “gialla rafforzata”: le regole

Da oggi, lunedì 11 gennaio, la Campania torna in zona gialla (resterà così fino a venerdì). Rispetto alla zona arancione, sono sostanzialmente due le principali differenze. La prima riguarda l’apertura dei locali (bar e ristoranti in particolare), l’altra la possibilità di spostarsi all’interno di un determinato territorio.

Da oggi torneranno a rialzare le saracinesche bar e ristoranti che potranno anche servire ai tavoli, ma soltanto fino alle 18, mentre l’asporto sarà consentito fino alle 22, ossia quando inizia per tutta Italia il coprifuoco fino alle 5 del mattino successivo. Si possono astenere dall’orario limitato di apertura gli esercizi in aree aeroportuali, autostrade e porti.

Per quanto riguarda gli spostamenti sarà possibile uscire dal territorio comunale, cosa non consentita in fascia arancione, ma non dal territorio regionale, pur restando fermo il consiglio di limitarne l’uso alle strette necessità.

Oggi hanno riaperto anche le scuole ma soltanto quelle dell’infanzia e le elementari, limitatamente alle prime due classi.