Atletica Agropoli, arriva Alexander Corotenuto

L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore: Alexander Carotenuto è un nuovo atleta dell’Atletica Agropoli. Il velocista classe 2002, proveniente dall’Atletica Leggera Portici, ha posto la firma sul trasferimento che lo vedrà impegnato nell’anno 2021 con il sodalizio guidato da Angelo Palmieri.

“Alexander è un giovane velocista che quest’anno proverà a cimentarsi soprattutto sui 200 e 400 metri – specifica Gianluca De Luca, tecnico di Carotenuto – e ad Agropoli avrà la possibilità di gareggiare in un contesto Nazionale, circondato da compagni si squadra di alto profilo. Speriamo che Alexander possa contribuire e, perché no, velocizzare la crescita dell’Atletica Agropoli in Italia.”



“Ringrazio Valentina Di Matteo, Presidente dell’Atletica Portici, per avermi concesso questa opportunità – dichiara Alexander con le sue prima parole da tesserato Atletica Agropoli – sono ad Agropoli per tentare il salto di qualità e le prime sensazioni sono molto positive. Infine – conclude Carotenuto – vorrei ringraziare Angelo Palmieri per l’insistenza con cui mi ha voluto tra le sue fila. Non ti deluderò!”

A dare il benvenuto ad Alexander è Angelo Palmieri, Presidente dell’Atletica Agropoli: “Lo abbiamo fortemente voluto e siamo felici di averlo tra le nostre fila in questo 2021 che, speriamo, sia foriero prima di tutto di gare e poi di grandi soddisfazioni per tutto il movimento Atletica Agropoli.”

Il neo tesserato ha subito iniziato la preparazione in vista dei prossimi impegni agonistici.