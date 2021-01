L’almanacco del 10 gennaio 2021

E’ il 10° giorno dell’anno, 1ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 355 giorni.

Santi del giorno

Sant’Aldo (Eremita)

San Giovanni (Vescovo)

Beato Gregorio X (Papa)

San Domiziano di Melitene (Vescovo)

San Milziade (o Melchiade, Papa)

Sant’Arconzio di Viviers (Vescovo)

Sant’Agatone (Papa)

Etimologia

Aldo, nome di origine germanica che secondo alcune fonti deriva da athala “nobiltà, nobile” e secondo altre da alda “anziano, saggio”; può essere anche un diminutivo di nomi come Arnaldo, Ubaldo, Baroaldo, Teobaldo, Ildebrando, Rinaldo ecc

Proverbio del giorno

Gennaio e febbraio mettiti il tabarro.

Aforisma del giorno

Tutti pensano di cambiare il mondo, nessuno pensa di cambiare se stesso. (Tolstoj)

Accadde Oggi

1863 – Inaugurata la metropolitana di Londra

Sei nato oggi?

Lo studio è spesso il centro della tua vita. I tuoi interessi intellettuali si indirizzano soprattutto verso la filosofia, il misticismo e l’occultismo. Al lavoro, che vivi solo come mezzo di sostentamento, attribuisci poca importanza. In amore ti mostri in genere piuttosto distaccato ma, ad un certo punto, incontrerai un partner che condivide i tuoi interessi e che saprà catturare la tua attenzione.

Celebrità nate in questo giorno

1945 – Rod Stewart

Scomparsi oggi

1778 – Linneo

1971 – Coco Chanel

2015 – Francesco Rosi