Campora: convenzione con la Comunità Montana per il canile comprensoriale

CAMPORA. Il Comune ha chiesto di poter aderire alla convenzione stipulata tra la Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo ed i sindaci dei centri che ne fanno parte per la gestione associata del rifugio comprensoriale per cani. La stessa è stata siglata già nel 2003 e nel maggio scorso Campora ha ottenuto il via libera all’ingresso nella gestione della struttura.

La quota da pagare è di 905 euro annui (Iva esclusa). Tale cifra corrisponde alla rata di ammortamento del mutuo contratto dagli altri Enti per realizzare la struttura.



Il rifugio comprensoriale per cani è sito in località Sudame di Torre Orsaia e consentirà al Comune di Campora di risparmiare sulle spese per la gestione dei randagi accalappiati sul territorio comunale.