Perdifumo, negativo il vicesindaco. La mappa dei nuovi contagi

“L’ASL mi ha appena comunicato che il tampone molecolare ha avuto esito negativo. Mi dispiace di aver creato apprensione, in queste ultime ore, a tutti coloro che negli ultimi giorni hanno avuto contatti con me e, soprattutto, alla mia famiglia. Ma nel comunicare l’ esito dello screening non potevo nascondere il mio risultato di dubbia positività, anche se oramai sappiamo tutti che il test antigenico, in questi casi, deve essere confermato dal test molecolare”. Così Rosaria Malandrino, vicesindaco di Perdifumo, annuncia la sua negatività al tampone dopo che il test rapido era risultato positivo. La comunità tira un sospiro di sollievo.

Due nuove positività a Castellabate, ma anche 6 guariti e totale dei contagi che scende a 83. Altri 6 positivi a Vibonati e totale dei contagiati salito a 18. 2 a Pollica. 1 guarito ad Altavilla Silentina.

Intanto buone notizie giungono da Caggiano, Buonabitacolo e Polla dove gli screening propedeutici al rientro a scuola hanno dato tutti esito negativo.