SAN GIOVANNI A PIRO. Postazioni covid free nella biblioteca del Comune per studenti universitari e lavoratori a distanza. E’ l’iniziativa dell’amministrazione comunale di San Giovanni a Piro, guidata dal sindaco Ferdinando Palazzo, che ha disposto l’adeguamento della biblioteca dell’ente per ospitare, gratuitamente e per tutto il periodo dell’emergenza coronavirus, studenti impegnati con la didattica a distanza e lavoratori in smart working. Il Comune ha già provveduto a dotare la struttura di sanificatori e di computer portatili con connessione internet ultraveloce gratuita e, a breve, sarà installato un distributore di bevande e snack.

Inoltre, nel pieno rispetto delle norme anticovid, è stato predisposto un regolamento per la disciplina dei servizi in sicurezza. Chi usufruirà della biblioteca potrà anche usufruire di tutti i libri della struttura e leggere, ogni mattina, i principali quotidiani locali e nazionali.

“Si tratta di una importante occasione di crescita culturale per l’intera comunità – ha spiegato il sindaco Ferdinando Palazzo – abbiamo voluto rivolgere una particolare attenzione a tutti gli studenti e ai lavoratori che necessitano di una postazione attrezzata per poter lavorare. La cultura e il lavoro – ha continuano Palazzo – rappresentano da sempre una priorità di questa amministrazione”.