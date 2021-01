Perdifumo, vicesindaco positivo al test rapido

“Vi comunico che, a seguito del tampone antigenico eseguito oggi, sono risultata positiva (unica positiva sui 41 tamponi effettuati per lo screening disposto dal comune prima della riapertura della scuola). Essendo un test non diagnostico, come da protocollo, ho provveduto ad effettuare, immediatamente, il test molecolare presso l’Ospedale di Agropoli”. Parole del Vicesindaco di Perdifumo Rosaria Malandrino.

“Intanto mi sono sottoposta ad isolamento fiduciario insieme alla mia famiglia, sperando che nella giornata di domani arrivino buone notizie e sia stato solo un falso allarme”, prosegue l’amministratore cilentano.

Più volte il test rapido si è mostrato non affidabile. L’auspicio della comunità di Perdifumo è che anche in questo caso si tratti di un “falso positivo.