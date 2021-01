Meteo: weekend all’insegna del maltempo

Prosegue il transito in rapida successione delle perturbazioni atlantiche sul Mediterraneo, prolungando la fase di maltempo sulle nostre regioni meridionali, specie sul comprensorio del Cilento e Vallo di Diano.

VENERDÌ: in risposta all’approfondimento di una circolazione depressionaria tra Spagna e Marocco, correnti umide e sempre più miti dai quadranti sudoccidentali investono le nostre regioni, apportando ancora piogge, rovesci e locali temporali nelle aree interne. Variabilità lungo la costa.

SABATO: piogge e locali temporali interesseranno l’intero comprensorio, questa volta anche le aree costiere.

DOMENICA: l’Italia permane divisa in due dalle dinamiche meteorologiche: una circolazione depressionaria in approfondimento tra le Baleari e la Sardegna richiama, infatti, un flusso di aria fredda di origine artica al Nord, mentre le nostre regioni meridionali permangono ancora esposte all’afflusso di aria eccezionalmente mite per il periodo dal Nord Africa. Cieli grigi su Cilento e Vallo di Diano; insistono piogge e rovesci intermittenti in particolare le aree interne.

LUNEDI‘: infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Si registreranno nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata nelle aree interne.