Cilento e Alburni: due comuni rinviano il rientro a scuola

L’11 gennaio è la data indicata dalla Regione Campania per la ripresa delle attività scolastiche in presenza per le scuole dell’infanzia e le prime due classi delle elementari. Tuttavia si tratta di una scelta discussa che sta creando un forte dibattito.

Ecco allora che alcuni comuni hanno già disposto il rinvio del suono della campanella.

Il primo è stato Serre dove il sindaco Franco Mennella ha firmato un’ordinanza in tal senso.

“Prendendo atto che negli ultimi giorni vi è stato un notevole aumento dei casi di persone contagiate dal covid-19 a Serre, e che si è in attesa di altri risultati di tamponi, probabilmente con altri esiti positivi, – fanno sapere da palazzo di città – si è ritenuto opportuno rinviare al 18 gennaio la ripresa delle attività didattiche in presenza della scuola dell’infanzia e di tutte le classi della scuola primaria. La decisione non è stata semplice e la volontà di questa amministrazione è quella di far tornare a scuola i bambini, ovviamente situazione epidemiologica permettendo“.

Anche Caselle in Pittari rinvierà il ritorno in aula. In paese si registrano 9 contagi. La scuola pure qui riprenderà con una settimana di ritardo.