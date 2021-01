Sala Consilina, gruppo Salesi chiede screening per rientro a scuola

SALA CONSILINA. Uno screening di docente, non docente e alunni in vista della ripresa delle lezioni in presenza. A chiederlo i Consiglieri Comunali del gruppo SaleSi, Domenico Cartolano, Antonio Santarsiere, Angela Freda e Teresa Paladino. Sulla base delle disposizioni della Regione il giorno 11 gennaio 2021 riprenderanno le lezioni in presenza per la 1° e 2° elementare, il giorno 18 gennaio per la 3°, 4° e 5° elementare ed il giorno 25 gennaio le restanti classi delle scuole medie e superiori.

Di qui, “tenuto anche conto degli inevitabili ricongiungimenti familiari avvenuti durante le festività appena passate”, il gruppo Salesi chiede al sindaco “di valutare di disporre, con la massima urgenza, nuovo screening antigenico sulla popolazione interessata dal rientro scolastico(personale docente, non docente, alunni e famiglie).

Tutto ciò “al fine di garantire la ripresa delle lezioni in presenza nella massima sicurezza dei cittadini”.