Scuola: Screening del personale docente e ATA per l’Istituto Comprensivo di Gioi

L’Unità di Crisi della regione Campania si è riunita nei giorni scorsi per un’analisi dettagliata dei dati epidemiologici in vista del ritorno in presenza a scuola al termine delle vacanze natalizie. Sulla base di tale analisi è stato deciso che le scuole in Campania riapriranno lunedì 11 gennaio 2021.

In tale data potranno tornare in classe gli alunni della scuola dell’infanzia e delle prime due classi della scuola primaria; a partire dal 18 gennaio sarà valutata dal punto di vista epidemiologico generale, la possibilità del ritorno in presenza per l’intera scuola primaria, e successivamente, dal 25 gennaio, per la secondaria di primo e secondo grado.

In vista del ritorno in presenza previsto per l’11 gennaio 2020 le Amministrazioni Comunali di Gioi, Magliano Vetere, Orria, Perito e Stio, sosterranno lo Screening su base volontaria del personale docente e ATA dell’Istituto Comprensivo di Gioi. I test rapidi saranno somministrati sabato 9 gennaio nell’aula consiliare del Comune di Gioi secondo gli orari stabiliti. I docenti e personale ATA potranno prenotarsi chiamando allo 0974/991026 nei giorni lavorativi dalle ore 8:30 alle 13:30.