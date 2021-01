È di Padula il nuovo presidente dell’istituto per la storia del Risorgimento

E’ Carmine Pinto, ordinario di storia contemporanea nell’Universita’ degli studi di Salerno, il nuovo direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento. Lo rende noto il Ministero per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo a seguito della firma del ministro Dario Franceschini dei due decreti per la nomina del direttore e del Consiglio direttivo e di consulenza scientifica dell’Istituto.

L’Istituto, che ha sede a Roma nel complesso demaniale del Vittoriano, amministra il Museo centrale del Risorgimento ed ha come scopo la promozione degli studi sulla storia d’Italia dall’Unita’ e Indipendenza sino al termine della Prima Guerra Mondiale; possiede un rilevante patrimonio di cimeli, disegni, sculture e rari documenti legati alla genesi dei fatti storici che portarono all’Unita’ d’Italia.