Saldi: in Campania si parte l’11 gennaio

In Campania l’inizio dei saldi di fine stagione è stato posticipato all’11 Gennaio 2021.

E’ quanto prevede il Decreto Dirigenziale della Regione Campania che è alla firma e che stabilisce l’inizio delle vendite in saldi a partire dalla prossima settimana e fino all’11 marzo.

Inizialmente l’avvio dei saldi era previsto per il 2 gennaio, data in cui sono scattati gli sconti in gran parte d’Italia.

La Regione, però, ha ritenuto opportuno posticipare l’avvio e ha fissato la nuova data dopo un confronto con le associazioni di categoria.