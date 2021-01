Oroscopo: Acquario, giorno fortunato per l’amore

Ariete – Non sempre riuscite a far valere le vostre idee con i superiori, ma vale la pena provarci. Siate piu’ concilianti con chi vi ama

Toro – In questo momento nel lavoro non potete ottenere di più, ma non dovete dubitare delle vostre capacità. La diffidenza in amore è deleteria.

Gemelli – Muovendovi con la dovuta prudenza nel campo degli affari otterrete ottimi risultati, anche se non subito. Entusiasmante ritorno di fiamma.

Cancro – Rapida svolta nell’attivita’ professionale grazie alle vostre amicizie influenti. Ma dovete essere cauti. Non avete ancora trovato l’anima gemella.

Leone – Nel fare nuovi progetti di lavoro sarete inevitabilmente condizionati dalla situazione. Il partner vi mettera’ con le spalle al muro.

Vergine – Se volete ottenere il successo nella professione dovrete avere il coraggio di rischiare. In amore avvertite una nota stonata.

Bilancia – Trovate il modo per modificare in senso positivo la vostra attivita’; trovate nuove strade o possibilita’. L’amore non puo’ essere la soluzione per la vostra vita.

Scorpione – La fortuna ha cambiato direzione e spingera’ in avanti i progetti che vi premono maggiormente. In amore sarete messi con le spalle al muro.

Sagittario – Nella professione non sprecate tutte le vostre energie muovendovi in troppe direzioni. In amore cercate sempre storie effimere.

Capricorno – La vostra intelligenza acuta vi aiutera’ a raggiungere il successo qualunque cosa facciate: ma dovete anche impegnarvi. Un amore scintillante.

Acquario – La vostra professionalita’ si imporra’ con prepotenza di fronte ai piu’ agguerriti concorrenti. Giorno fortunato per l’amore

Pesci – La nuova organizzazione del lavoro e’ un’ottima cosa, ma dovete ancora prendere il ritmo giusto. Chiarite un equivoco con il partner.