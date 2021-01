Agropoli: operazione della Nita, sgombrata da rifiuti l’area di Trentova – Tresino

Ampia operazione di controllo e tutela per l’area Trentova Teresino. Le Guardie Ambientali del NITA dopo l’incarico di vigilare e tutelare il percorso naturalistico da parte del primo cittadino di Agropoli Adamo Coppola, hanno messo in campo controlli con i droni, pattugliamenti ed ispezioni notturne per contrastare il fenomeno dell’ abbandono dei rifiuti.

In questi giorni grazie alla collaborazione dell’Associazione Trekking Cilento Agropoli, presieduta da Pietro Faniglione, è stata rimossa sull’area un enorme quantità di rifiuti ingombrati, bombole di gas televisori, pezzi di auto, tubi di plastica, pneumatici, lamiere, vater e lavandini, lamiere metalliche ecc.

Successivamente la il NITA ha fatto sgomberare l’area da tutti i rifiuti abbandonati negli anni con l’ intervento della SARIM.

Si lavora ora per la riqualificazione e la tutela dell’ area, la vigilanza ed il controllo della NITA sul tratto Trentova – Teresino con un presidio permanete; questo consentirà di valorizzare il patrimonio naturalistico e la tutela della fauna e della flora, dando supporto all’Associazione Trekking Cilento Agropoli che opera per il recupero dei sentieri, ancora una volta affidato alle associazioni, che con impegno e dedizione si occupano di salvaguardare il patrimonio naturalistico del nostro territorio, a titolo volontario.