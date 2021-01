Vallo: opportunità per gli Lsu presso l’Ente Parco

VALLO DELLA LUCANIA. Opportunità di lavoro presso l’Ente Parco. Nello specifico saranno assunti 13 lavoratori socialmente utili per figure di ausiliario amministrativo, attraverso una selezione selettiva. Il contratto prevede un assunzione parziale per 12 ore settimanali, di cittadini appartenenti al territorio del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Le pubbliche amministrazioni possono assumere i lavoratori già rientranti nello specifico decreto legislativo e i lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonché mediante altre tipologie contrattuali.

L’assunzione a tempo indeterminato (compresi i contratti di lavoro a tempo parziale), può avvenire anche in deroga, per il solo anno in corso in qualità di lavoratori in soprannumero alla dotazione organica.

È questa una buona notizia, per coloro che aspettavano da tempo di avere una stabilità lavorativa ed economica.