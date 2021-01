San Giovanni a Piro: stop a cavi volanti nei luoghi di pregio

SAN GIOVANNI A PIRO. Elettricità e telefonia sono due servizi essenziali. Impossibile farne a meno. Eppure vedere fili che passano da una parte all’altra di strade e piazze, non è il massimo, soprattutto nei luoghi di particolare pregio. I cavi di telefonia e alta tensione, per quanto indispensabili, rovinano il panorama. Ecco perché negli anni più recenti si è cercato di fare in modo che queste linee venissero interrate. Ora anche il Comune di San Giovanni a Piro è pronto a seguire questa linea.

“Questa Amministrazione da sempre attenta al decoro del territorio comunale e soprattutto di quello in ambito urbano e nei centri storici – fanno sapere da palazzo di città – ha intrapreso una serie di interventi volti alla dismissione di pali e cavi aerei della rete ENEL antiestetici e detrattori del rilevante contesto paesaggistico-ambientale”.

Per questo, al fine di evitare la posa di nuove linee aeree da parte dell’ENEL, della TELECOM ed eventuali altri operatori interessati alla posa di pali e linee in ambito urbano, ha dato indicazione agli uffici comunali affinché le alimentazioni di nuovi allacci o le modifiche di quelli esistenti siano necessariamente realizzati in interrato salvo problematiche inerenti la pubblica utilità o la salvaguardia dell’incolumità pubblica che l’Ufficio dovrà valutare caso per caso. Ogni qualvolta si rilasceranno autorizzazioni per la posa in opera di cavi, quindi, bisognerà tener presente tale indicazione.