Genitori scrivono a Mattarella: “Riaprimmo scuole in Campania”

La Campania è l’unica Regione in cui le scuole sono chiuse ormai da un anno, con l’unica eccezione della materna e della prima e seconda elementare. Parte da questo dato la contestazione del coordinamento Scuole Aperte della Campania che ha deciso di inviare una nota alla Regione per chiedere la riapertura degli istituti dopo aver raccolto oltre 30 firme attraverso una petizione on line.

“Questa situazione non può più essere tollerata da parte delle Istituzioni nazionali in quanto tale circostanza sta creando una condizione di disuguaglianza tra i bambini Campani e i compagni di tutte le altre regioni che vanno normalmente a scuola. Condizione questa che disattende il dettato costituzionale che con l’art. 3 garantisce a tutti i cittadini pari diritti”, fanno sapere.

“Appare ovvio che il discorso riferito alle scuole superiori è un po’ più complesso in quanto condizionato anche da fattori estranei alle strutture scolastiche in sé, chiediamo comunque che la Campania si adegui alle decisioni assunte dal Governo. Perché la Scuola è a Scuola”, concludono

Coordinamento scuole aperte Salerno – Campania.