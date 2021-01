Cilentana: svincolo al buio, automobilisti chiedono interventi

Disagi sulla Cilentana. L’importante arteria, precedentemente gestita della Provincia, con il passaggio all’Anas è stata soggetta ad importanti interventi che hanno consentito il rifacimento di tutto il manto d’asfalto. Presto altri lavori verranno eseguiti per un importo di alcuni milioni di euro. Eppure non mancano criticità. Diverse le segnalazioni di automobilisti che osservano come i tempi di intervento delle squadre di manutenzione siano in alcuni casi identici a quelli della precedente gestione.

Ad esempio l’illuminazione dello svincolo di Prignano Cilento è assente da oltre due settimane. Qualcuno lamenta anche la presenza di notevoli infiltrazioni d’acqua nella galleria che risultano pericolose per i veicoli in transito.

Continuando verso sud un indicatore di pericolosità ad alta visibilità, posto all’altezza dello svincolo di Perito, non funziona da diversi mesi. In quello stesso punto ci fu un grave incidente stradale con due vittime.

“E’ evidente come il passaggio di gestione della superstrada Cilentana dalla Provincia all’Anas abbia comportato evidenti vantaggi ma sulla manutenzione ordinaria sarebbero necessari interventi più repentini”, dice un automobilista.