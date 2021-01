Arrivano i dispositivi di sanificazione nelle scuole di Capaccio Paestum

CAPACCIO PAESTUM. Dispositivi di sanificazione dell’aria nelle scuole di Capaccio Paestum. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha deciso di dotare di questi apparecchi le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di Primo Grado del Comune.

In città si è scelto di non rinviare il rientro in classe; prima delle festività natalizie gli istituti dell’infanzia e le prime due classi delle elementari hanno ripreso la didattica in presenza come previsto dalla Regione Campania.

Lo stesso accadrà anche a Gennaio, salvo rinvii disposti da Governo o altri enti sovracomunali. Nell’attesa il Comune si riorganizza. L’esecutivo Alfieri ha deciso di acquistare dispostivi di sanificazione d’aria da posizionare delle scuole al fine di “contrastare l’attuale e le future crisi epidemoiologiche”.

Gli apparecchi permetteranno di “riaprire la scuola in sicurezza e offrire un ambiente maggiormente sicuro a livello sanitario”, assicurano da palazzo di città. Agli uffici il compito di avviare l’iter per l’acquisto.