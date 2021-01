Agropoli potenzia il wifi free

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Adamo Coppola, ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione di una rete Wifi, dotato di un sistema di collegamento Wifi ad alta velocità utilizzando la tecnologia wireless”.

L’Ente ha aderito al progetto “Wifi4eu – wifi gratuito per gli europei” e con decisione della Commissione Europea, il Comune di Agropoli, risulta vincitore di voucher di € 15.000,00, per l’attivazione di punti hotspot WiFi nel territorio comunale. L’iniziativa Wifi4Eu promuove il libero accesso alla connettività Wifi per i cittadini negli spazi pubblici, fra cui parchi, piazze, edifici pubblici, biblioteche, centri sanitari e musei, nei comuni di tutta l’Europa.

Il progetto offre ai comuni la possibilità di richiedere un buono del valore di 15.000 euro. I buoni saranno utilizzati per installare apparecchiature Wifi negli spazi pubblici all’interno dei Comuni che non sono già dotati di un hot-spot Wifi gratuito. Il progetto trova copertura finanziaria per € 15.000,00 a carico del voucher wifi4eu e per € 3.700,00 oltre iva a carico del bilancio comunale.

Attualmente le rete wifi è già presente nel centro cittadino, seppur non funzionante. Ecco perché i fondi verranno impiegati anche per migliorare il punto d’accesso di piazza Vittorio Veneto. Inoltre il wifi free sarà attivato in località Moio, il Porto, il lungomare con due punti, via Filippo Patella, il castello, piazza Umberto I e la villa comunale Liborio Bonifacio.