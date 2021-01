La ricetta: Orecchiette con broccoletti calabresi

Un piatto tipicamente invernale e dai colori natalizi, dal gusto deciso ma allo stesso tempo delicato. Molto nutriente e veloce nella preparazione.

Vediamo come prepararle

Per 4 persone:

Scottiamo in abbondante acqua salata 300 gr circa di broccoletti precedentemente puliti e lavati. In una padella facciamo andare, in un fondo di olio di oliva extravergine, uno spicchio d’aglio privato della parte interna con 4 filetti di acciughe. Scoliamo i broccoletti e ripassiamoli in padella ultimando la cottura. Intanto cuociamo 300 gr di orecchiette nell’acqua dei broccoletti. Prendiamo circa la metà dei broccoletti e frulliamoli. Uniamo il frullato in padella e saltiamo la pasta.

Il nostro piatto è pronto da servire, a piacere, aggiungere dei pinoli e del peperoncino piccante.