Capaccio in festa: “zi Peppina” festeggia 101 anni

Il 2021 si apre con una speciale notizia per la comunità capaccese in questo periodo moto difficile. Infatti Nonna Giuseppa Salese residente nel comune di Capaccio Paestum ha raggiunto il grande traguardo dei 101 anni.

Sin dalla giovane età ha svolto una dura vita lavorativa nei campi fino all’età di 90 anni. Si recava lì con la sua famosa Vespa,usandola per svolgere anche altre attività.

Conosciuta da tutto il paese con il nome di “Zì Peppina” è sempre stata una persona molto umile e speciale.

Oggi gli amici e i parenti sono stati molti a festeggiarla,chi da vicino e chi da lontano.

Buon Compleanno Zí Peppina!