Campania verso zona gialla, ma in arrivo nuove restrizioni

Si terrà il prossimo 8 gennaio, salvo anticipazioni, la riunione del comitato tecnico – scientifico che dovrà valutare i dati delle regioni e stabilirne i colori. L’aumento dei contagi degli ultimi giorni, però, potrebbe indurre a prendere misure di contenimento più rigide anche per le regioni gialle, come il divieto di lasciare il proprio comune di residenza.

Attualmente il Veneto è sorvegliato speciale insieme a Calabria, Puglia e Liguria. L’Abruzzo, invece, sembra uscito dalla fase più difficile e il 7 sarà subito giallo. Lombardia ed Emilia-Romagna hanno un’alta incidenza di nuovi casi, mentre la Campania, almeno stando all’ultimo report, sembra per ora non a rischio, visto che l’Rt è a 0,78. Tuttavia sembrerebbe che il presifente Vincenzo De Luca sia pronto a regole più severe, come quelle disposte a Natale, per scongiurare una terza ondata.

I primi provvedimenti potrebbero riguardare le scuole: la ripresa della didattica in presenza, infatti, potrebbe slittare ulteriormente.