Novi Velia: ok alla realizzazione di un parcheggio con parco giochi

Il Comune di Novi Velia, guidato dal sindaco Adriano De Vita, ha approvato il progetto definitivo relativo all’esecuzione dei lavori ad oggetto la realizzazione di parcheggio con annesso parco giochi alla località S.Ianni SS18.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 163mila euro di cui 106.738,60 euro per lavori a corpo comprensivi degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a 2.480, 22 euro e 56. 261,40 euro per somme a disposizione. Il finanziamento dell’opera sarà prevista mediante contrazione di mutuo con la Cassa depositi e prestiti.

L’opera risponde all’esigenze dell’Ente per le finalità che lo stesso riveste e perciò ha deciso pertanto di approvare il progetto relativo alla realizzazione di un parcheggio con annesso parco giochi alla località S.Ianni SS18.