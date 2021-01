Covid: scoperti 17 contagi all’ospedale di Roccadaspide

ROCCADASPIDE. Era risultato negativo ai test e quindi ricoverato in ospedale. La positività di un paziente è stata accertata soltanto in un secondo momento e tutte le precauzioni del personale non sono servite per evitare la diffusione del contagio. 17 i positivi; nessun medico ma infermieri e assistenti, cui si aggiungono 9 pazienti che si trovavano ricoverati nel reparto di medicina generale dell’ospedale di Roccadaspide, lo stesso dove è stato ricoverato il primo positivi.

In corso in questi minuti le operazioni di trasferimento dei contagiati presso l’ospedale civile di Agropoli e nelle altre strutture della Provincia dove c’è un reparto covid (Eboli e Scafati).

Al momento, comunque, le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. La catena dei contatti è stata già ricostruita, tutti sono stati posti in isolamento per evitare una ulteriore diffusione del virus.