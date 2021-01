Agropoli: è il dottore Giuseppe Della Pepa il primo vaccinato

AGROPOLI. Si è vaccinato nel giorno di Capodanno. Ha scelto di farlo per salvaguardare la sua vita e soprattutto quella dei sui pazienti Giuseppe Maria Della Pepa, medico agropolese in servizio presso il Policlinico Gemelli di Roma.

Un gesto di responsabilità visto il ruolo che occupa. Il dottore Della Pepa, infatti, è un neurochirurgo e a dispetto dell’età – 37 anni – ha già acquisito indubbia fama nel settore. Tra i riconoscimenti ottenuti è da ricordare il Premio Europeo SINch “Beniamino Guidetti” 2017, assegnato dalla Società Italiana Neurochirurgia alla miglior pubblicazione dell’anno in tema di malattie neurodegenerative.

Giuseppe Della Pepa l’ostilità del covid l’ha conosciuta, non soltanto in corsia ma anche in famiglia. Per questo non ha esitato a vaccinarsi e a renderlo noto, sfoggiando con orgoglio il “distintivo” dei vaccinati del Gemelli.

Da parte sua un segnale importante nei confronti di quanti, soprattutto sui social, vestono i panni dell’esperto mostrando diffidenza verso un vaccino che potrebbe essere risolutivo per riuscire a sconfiggere un virus che ha sotto scacco il mondo intero da un anno.

Intanto in Italia sono oltre 45mila le vaccinazioni anti Covid effettuate. L’aggiornamento è disponibile nel report del sito del governo ed è aggiornato alle 23.30 dell’1 gennaio 2021.

3000 i vaccinati in Campania; il Lazio è la regione che ha somministrato più dosi.