Sala Consilina, addio a Nonno Andrea di Casa Surace

Giornata malinconica per la seguitissima Casa Surace che ha informato di una tristissima notizia:

“Oggi nonno Andrea ci ha lasciato.”

Nonno di tutti non all’anagrafe ma nella realtà, volto conosciutissimo che ha fatto emozionare e divertire i tantissimi spettatori sia in Italia sia all’Estero, e che oggi, fa commuovere quando si brinderà al nuovo anno. Sull’account instagram di “casasurace” è raccontato: “… e come un vero nonno ha aspettato l’ultimo brindisi da fare insieme, prima di andare via. Nonno Andrea, stasera brinderemo per te con il tuo vino. E non diremo neanche che è aceto.”