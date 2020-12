L’almanacco del 31 dicembre 2020

E’ il 366° giorno dell’anno, 53ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 0 giorni.

Santi del giorno

San Silvestro I (Papa)

Santa Melania la Giovane (Penitente)

Santa Colomba di Sens (Vergine e Martire)

Santa Donata e compagne (Martire a Roma)

Santa Paolina (Vergine e Martire)

Etimologia

Melania, derivante dall’aggettivo greco “melas”, “melanos”, che significa “nero, scuro” ed indica una caratteristica dei capelli o della carnagione, è diventato poi un nome, “Melanìa” o “Melane”, tradotto in latino come Melània. Si è diffuso soprattutto nel V secolo. In epoca più recente la sua popolarità è dovuta al film “Via col vento”, in cui una delle protagoniste si chiama proprio Melania.

Proverbio del giorno

Per san Silvestro tieni pieno il canestro.

Aforisma del giorno

Un inglese non scherza mai quando si tratta di una cosa importante come una scommessa. (Jules Verne)

Oggi è

L’ultimo dell’anno

Accadde Oggi

1907 – Primo capodanno festeggiato a Times Square

1861 – Primo censimento in Italia

Sei nato oggi?

I nati il 31 dicembre possiedono una forte inclinazione verso le esperienze estetiche di diverso tipo e dedicano spesso la carriera alla promozione della bellezza e dell’armonia, in una forma piuttosto che in un’altra: molti rivelano una sorta di adorazione per la letteratura, l’arte e la musica. Tuttavia, dal momento che, per arrivare alla bellezza, il più delle volte è necessario prima disfarsi della bruttezza, può anche capitare di trovarli impegnati a individuare, isolare ed eliminare i fattori che disturbano il mondo circostante.

Celebrità nate in questo giorno

1943 – Ben Kingsley

1945 – Connie Willis

1932 – Paolo Villaggio

Scomparsi oggi

1877 – Gustave Courbet