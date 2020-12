Il sondaggio: bilancio di fine anno, cosa butteresti e cosa salveresti di questo 2020?

Bentrovati con l’ultimo sondaggio dell’anno.

La fine di questo 2020 è ormai alle porte e noi di InfoCilento, non potevamo che tirare un po’ le somme di questo anno difficile, assieme a voi lettori.

Vi abbiamo chiesto, in chiave ironica, cosa eliminereste e cosa salvereste dell’ anno appena trascorso.

Attraverso il classico gioco di “chi butteresti giù dalla torre?”, tra le opzioni mascherina, didattica a distanza e zona rossa, arancione e gialla, plebiscito di voti per la tanto “odiata” mascherina (che ricordiamo a tutti di indossare, sempre!).

“Via la mascherina, per noi quattrocchi è complicato tenerla” ironizza Laura.

Più critica invece Teresa che scrive: “L’ Italia multicolor non mi ha permesso di passare le vacanze al Sud con la mia famiglia. Ma quanti hanno rispettato le regole come me?”

Al contrario invece, alla domanda “cosa salveresti di questo 2020?”, stravotata l’opzione “Amici, pochi ma buoni” che ha quindi avuto la meglio su, lockdown in famiglia e vaccino.

“Gli amici veri, anche se distanti, restano sempre vicini” afferma il giovane Luca.

“Finalmente il vaccino” dice Carmela.

Cari lettori, siamo giunti alla fine di questo anno complicato per tutti. In questi mesi abbiamo cercato di raccontare tutto quello che accadeva intorno a noi, con rispetto e consapevolezza. Grazie per esserci sempre stati, per tutte le dimostrazioni di stima e di affetto, ma anche per le critiche, che si sa, servono a crescere e a migliorarsi ancora di più.

Che l’anno nuovo possa essere un anno di ripresa, di emozioni e gioie vissute. Che possa riportare sorrisi ed abbracci, quelli veri.

A voi tutti, sinceri auguri di buon anno e…al prossimo sondaggio.