Arriva il 2021: l’oroscopo di Paolo Fox per il nuovo anno

Molto atteso per il 2021 è l’oroscopo di Paolo Fox, dopo le previsioni del 2020 che si sono scontrate con quello che neanche le stelle avevano saputo prevedere, ovvero il disastro della pandemia di Covid-19, facendo infuriare molti dei numerosi fan. Arriva l’oroscopo del 2021 che sfida un anno che si preannuncia difficile. Insomma, sull’onda del vecchio ossimoro “non è vero ma ci credo” sono in tanti che queste previsioni 2021 su amore, lavoro e salute se le segneranno per vedere se l’astrologo ci ha azzeccato o meno.

Ecco una sintesi segno per segno, come si legge su Libero, dell’oroscopo 2021 di Paolo Fox affidato a I fatti vostri.

ARIETE: ottime notizie in arrivo nel 2021, in particolar modo nei mesi di febbraio ed aprile.

TORO: possibile svolta in amore; le storielle dei mesi precedenti potrebbero diventare presto molto importanti.

GEMELLI: le relazioni che nasceranno a febbraio saranno molto importanti e intriganti.

CANCRO: in estate avranno l’appoggio incondizionata di Giove. Il consiglio è quello di allargare il loro giro di conoscenze. Devono rimettersi in gioco in amore.

LEONE: gli incontri saranno favoriti soprattutto a maggio. L’amore tornerà protagonista già a partire da aprile. Luglio sarà un mese interessante.

VERGINE: il prossimo anno gli incontri risulteranno essere molto interessanti. C’è chi riuscirà a fare il grande passo. Bene Plutone e Venere.

BILANCIA: Venere tornerà a proteggere i sentimenti nel 2021. Previste emozioni importanti nel mese di maggio.

SCORPIONE: un anno positivo grazie ai diversi favori della Luna, di Giove e del Sole. Torneranno a galla emozioni ormai sopite.

SAGITTARIO: nel nuovo anno possibilità di conoscere gente nuova e interessante. Giugno potrebbe rivelarsi un mese caotico mentre a luglio verrà riconfermato un lavoro.

CAPRICORNO: alcune coppie si lasceranno a settembre e per questo nel nuovo anno bisogna essere più saggi e prudenti.

ACQUARIO: amori trasgressivi in arrivo per i single mentre si attendono giorni difficili e complicati nel mese di aprile.

PESCI: in arrivo weekend interessanti, soprattutto nel mese di giugno. Il 2021 sarà un anno fertile grazie all’influsso di Giove.