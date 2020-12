Maltempo: rinviato l’arrivo dei vaccini a Polla e Vallo della Lucania

Ritardi nell’inizio delle vaccinazioni anche presso gli ospedali di Cilento e Vallo di Diano. Tutto slitta a domani. Il rinvio è dovuto al maltempo che ha fatto slittare l’arrivo dei vaccini nei presidi della provincia di Salerno individuati come hub, tra cui quelli di Polla e Vallo della Lucania.

I nove aerei con cui la Pfizer ha trasportato in Italia i vaccini anti Covid erano arrivati intorno alle 4 di notte. I velivoli sono atterrati in nove scali in diversi punti del territorio italiano ed è già cominciata la distribuzione ai punti di somministrazione con qualche ritardo dovuto, appunto, al cattivo tempo.

Delle circa 470mila dosi previste è già arrivato il 75% mentre la distribuzione del restante 25% continuerà domani. D’ora in poi entra a regime la distribuzione settimanale che prevede l’arrivo di circa 470mila dosi a settimana da qui a marzo, per un totale di 8,7 milioni di dosi.

Le consegne proseguiranno anche nelle giornata del 31 dicembre per poi proseguire con un ritmo settimanale. Nei prossimi giorni il commissario pubblicherà on line un report sul numero degli italiani che progressivamente saranno vaccinati”. Lo comunica lo staff del Commissario Straordinario Domenico Arcuri.