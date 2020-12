Covid, senatore Castiello resta sotto osservazione al gemelli

Respira da solo, non è in terapia intensiva, né sotto ossigenazione. Resta ricoverato per precauzione. Il senatore Franco Castiello da ieri sera è tra i degenti della struttura covid Columbus dell’ospedale gemenelli di Roma. E’ risultato positivo al coronavirus dopo il tampone eseguito ieri sera. Era in aula in Senato, doveva intervenire sulla discussione in corso sul decreto Calabria quando ha avvertito un malore.

E’ stato subito soccorso, gli è stato fatto un testa rapido risultato positivo, quindi l’immediato trasferimento nella struttura covid. “Respiro tranquillamente – dice – ho la febbre e perciò i medici hanno deciso di non dimetterlo dall’ospedale”.

La notizia del ricovero del senatore si è diffusa nella tarda serata di ieri anche a Vallo della Lucania. Tanti i messaggi di vicinanza e di solidarietà arrivati al Senatore del Movimento 5 Stelle e presidente della fondazione grande Lucania. Negativi i tamponi eseguiti sulla sua catena di contatti fin ora analizzati.