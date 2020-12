Covid: muore cittadino di Caselle in Pittari residente in Germania

Un altro decesso causa covid.

Questa volta a perdere la vita è un cittadino di Caselle in Pittari ma residente in Germania dove si era trasferito da alcuni anni, senza mai dimenticare la sua terra natia dove sovente faceva ritorno.

La notizia è arrivata ieri nel centro del basso Cilento. Cordoglio è stato espresso dall’intera comunità, a partire dal sindaco Giampiero Nuzzo.

“Un nostro concittadino, Savino Carmine, ci ha lasciato, vinto da questo maledetto virus che a lungo ha cercato di combattere in ospedale senza , purtroppo, riuscirci. Era residente in Germania, dove ha speso una vita di sacrifici per dare un futuro ai propri cari”, ha detto il primo cittadino.

“Uomo mite, amato e rispettato da tutti, lascia un enorme vuoto, non solo tra i suoi familiari. L’intera comunità si stringe attorno alla moglie, ai figli , ai fratelli e alle sorelle e a tutti i familiari, partecipando commossi al loro dolore”, ha concluso.