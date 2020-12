CM Vallo Di Diano: quattro sindaci costituiscono gruppo “Strategia Vallo”

In seno al Consiglio della Comunità montana ora in corso nasce il gruppo “Strategia Vallo” composto da 4 Sindaci del comprensorio, Vertucci di Atena Lucana, Guercio di Buonabitacolo, Rinaldi di Montesano S/M. e Loviso di Polla.

Capogruppo designato è il Sindaco di Atena Lucana, Luigi Vertucci.

“Il gruppo nasce per dare un contributo concreto alla formazione del prossimo esecutivo dell’ente montano, dal momento che la presidenza Accetta è terminata lo scorso 22 dicembre, e per definire le linee di sviluppo in vista delle risorse stabilite dal Recovery Found e dalla Strategia delle Aree interne”, spiega il primo cittadino valdianese.