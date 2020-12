Castellabate: dal Gruppo Lucano di Protezione Civile in arrivo 2500 mascherine

E’ nelle difficoltà che si dimostra di essere ed appartenere ad un’unica famiglia. Castellabate vive un momento non proprio felice a causa dell’alto numero di contagi (75) e il Gruppo Lucano con le sezioni di Vibonati e San Giovanni a Piro grazie a Cittadinanzattiva Campania nelle prossime ore farà pervenire alla comunità cilentana 2500 mascherine ffp2 . I due presidenti di sezione Maiorano e Bruno, in sinergia con il Presidente Provinciale Marzucca e il Presidente regionale di Cittadinanzattiva Campania Lorenzo Latella, organizzeranno consegna in sicurezza .

“La vicinanza che ci è stata dimostrata durante la nostra alluvione ha fatto sì che la nostra comunità si rialzasse ed ora è il momento di esserci per chi per noi c’è stato come segno di gratitudine e vicinanza“. Queste le parole del presidente Anna Maria Maiorano della sezione di Vibonati.

“Grazie a Cittadinanzattiva Campania siamo in grado di garantire un cospicuo numero di dispositivi di protezione individuale che sicuramente aiuteranno la comunità ad uscire da questo brutto periodo”, aggunge.

Una catena di solidarietà tutta cilentana, tra Gruppo Lucano e Cittadinanzattiva che ha garantito ad un pezzo di terra a sud di Salerno la distribuzione di 3 milioni e più di DPI. Molte le comunità raggiunte in tutto il basso Cilento e molte le comunità che hanno beneficiato dei dispositivi. Un lavoro costate e continuo di vicinanza che vede molti volontari operare anche e soprattutto durante queste festività natalizie.