Vortice Polare in Europa, nel Cilento venti a 100kmh e onde fino a 6 metri

Un vortice di aria artica ha causato piogge e nevicate oltre i 1000m. Tale vortice abbandonerà l’Italia nelle prossime ore ma sarà immediatamente sostituito da un ramo del Vortice Polare che sprofonderà su tutta Europa. Molte nazioni saranno dunque interessate da maltempo e nevicate e l’Italia non farà eccezione. In particolare, al Nord avremo neve diffusa fino in pianura, ad esempio la città di Milano potrebbe avere oltre 10 cm di neve. Al Centro Sud sarà il vento il vero protagonista con raffiche tempestose di libeccio e mareggiate imponenti lungo le coste tirreniche. Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

LUNEDÌ 28: al mattino cielo parzialmente nuvoloso, dal pomeriggio sensibile peggioramento con rovesci sparsi. Neve al di sopra dei 1300 metri. Attenzione al vento di libeccio che soffierà molto forte con apice nel pomeriggio/sera. Possibili raffiche superiori ai 100 kmh. Mare agitato con onde fino a 6 metri.

MARTEDÌ 29: tempo instabile su gran parte del territorio. Precipitazioni in particolare nella seconda parte della giornata.