Padula: prosegue l’accoglienza, 50 migranti in arrivo

PADULA. Il Comune valdianese si conferma terra disponibile all’accoglienza. Anche per il 2021, infatti, il Comune avrà la possibilità di accogliere dei migranti. 50 in totale quelli previsti. L’Ente, infatti, è risultato beneficiario di fondi del Ministero dell’Interno per 735mila euro che garantiranno ospitalità a stranieri non accompagnati dall’1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022.

Il progetto cui Padula ha aderito è Siproimi, ovvero un sistema di protezione destinato ai migranti costituito dalla rete degli enti locali per la realizzazione di progetti di accoglienza. Questi verranno realizzati con le risorse disponibili grazie al fondo nazionale per le politiche e i servizi di asilo.

Padula ha scelto di aderire all’iniziativa, come altri sul territorio. Ovviamente il comune valdianese non si limiterà a garantire vitto e alloggio agli stranieri ma adotterà anche politiche di inclusione mettendo a disposizione servizi di informazione e accompagnamento. Ciascun richiedente asilo, inoltre, sarà avviato ad un percorso personale sulla base della sua storia e delle sue attitudini.

Non una novità per Padula che già da tempo garantisce l’accoglienza a migranti.