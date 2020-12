L’almanacco del 27 dicembre 2020

E’ il 362° giorno dell’anno, 52ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 4 giorni.

Santi del giorno

San Giovanni (Apostolo ed Evangelista) protettore di librai, scrittori, teologi, artisti, templari, cartolai e tipografi.

Santa Fabiola di Roma (Matrona romana)

Etimologia

Giovanni, deriva dall’ebraico Yehohanan, composto da Yoh o Yah che è l’abbrevazione di Yahweh o Geova (nome proprio di Dio nella tradizione ebraica) e da hanan che significa “ebbe misericordia”, ossia letteralmente “Dio ha avuto misericordia” o anche “dono del Signore”. In passato veniva imposto ad un figlio atteso e desiderato da tanto tempo e nato quando ormai si erano perse le speranze. E’ stato il nome di numerosi papi, monarchi e letterati. Giovanni è probabilmente il secondo nome maschile più diffuso in Italia (dopo Giuseppe) tra la popolazione adulta oltre ad essere stabilmente presente nella top 30 dei nomi più utilizzati per i nuovi nati.

Proverbio del giorno

Dicembre gelato non va disprezzato.

Aforisma del giorno

Nulla è più raro della genuina bontà. (Francois de La Rochefoucauld)

Accadde Oggi

1908 – Nasce il fumetto italiano

1945 – Istituita la Banca Mondiale

1944 – Nasce il qualunquismo di Giannini

Sei nato oggi?

I nati il 27 dicembre sono orientati al servizio, nel significato più alto del termine, ovvero si preoccupano molto di soddisfare i desideri e le esigenze dei propri familiari, degli amici e delle società in genere. Dotati di notevole abilità tecniche, sanno come utilizzare al meglio le proprie attitudini e, sebbene siano tendenzialmente idealisti, riescono a mitigare il loro idealismo dando contributi concreti alla vita che li circonda. Sono amanti dell’umorismo sottile e generalmente manifestano una certa bontà d’animo, benché non manchi in loro una sorta di lato oscuro, del quale ben poche persone, a parte i loro cari, sono a conoscenza.

Celebrità nate in questo giorno

1948 – Gérard Depardieu

1967 – Giovanni Floris

Scomparsi oggi

1923 – Gustave Eiffel