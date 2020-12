Laurino, Zip line: tentativi di decollo

LAURINO. Il Comune ci riprova. Approvato il nuovo disciplinare relativo all’avviso pubblico per l’affidamento in concessione dell’Impianto di Zip Line, della monorotaia e del convento di Sant’Antonio. Fin ora i vari tentativi di far ripartire l’impianto e di rendere fruibile come struttura ricettiva l’ex convento sono andati a vuoto. La Zip Line, in particolare, ha funzionato solo per un breve periodo, poi i vari tentativi di garantirne il funzionamento non sono andati in porto.

Ora l’Ente prova un nuovo affidamento relativo ai tre servizi, tra impianti ed immobili, su cui il Comune ha puntato molto per creare un sistema virtuoso che valorizzasse il territorio rurale, il sistema ricettivo e le sue eccellenze ambientali, culturali e creasse economia da rinvestire sul territorio stesso.

Rispetto ai precedenti avvisi il Comune ha apportato talune modifiche: l’affidamento prevede ulteriori vantaggi per l’affidatario che dovrà versare al comune una quota pari al 10% dell’utile netto annuale e la quota fissa pari a mille euro.