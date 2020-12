L’almanacco del 26 dicembre 2020

E’ il 361° giorno dell’anno, 52ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 5 giorni.

Santi del giorno

Santo Natale

Sant’Anastasia di Sirmio (Martire)

Etimologia

Stefano, derivante dal greco “Stéphanos”, poi latinizzato in “Stephanus”, significa “corona”, simbolo di gloria e di vittoria, e fu attestato nella Roma antica e nella Grecia classica. Si affermò subito nelle prime comunità cristiane grazie al culto del primo martire, Santo Stefano, giovane diacono lapidato qualche mese dopo la resurrezione di Gesù. Dieci sono i pontefici che portarono questo nome, attualmente diffuso in tutta Italia.

Proverbio del giorno

Chi mal semina, mal raccoglie

Aforisma del giorno

L’uomo che sa tutto: ecco l’ideale moderno. E la mente dell’uomo che sa tutto è una cosa terribile. E’ come un negozio di cianfrusaglie, pieno di polvere e di mostruosità, dove ogni cosa ha un prezzo superiore di quel che vale. (O. Wilde)

Oggi è

Santo Stefano

Accadde Oggi

2004 – L’Indonesia è sconvolta dallo tsunami

Sei nato oggi?

I nati il 26 dicembre sono davvero impossibili da domare e non è affatto raro che adottino un modo di fare da ribelli, specialmente da giovani e, poiché tendono a vivere al di fuori del branco, o perlomeno ad andare decisamente contro i canoni prestabiliti, possono spesso guadagnarsi il marchio di piantagrane e attirare non poca ostilità ed energia negativa. Nel corso degli anni assumono in genere un atteggiamento più conservatore, posato e riservato, ma ciò potrebbe non verificarsi nel caso non rimangono insoddisfatti, se non si sono realizzati o vengono rifiutati dalla società.

Celebrità nate in questo giorno

1893 – Mao Tse-tung

1911 – Renato Guttuso

Scomparsi oggi

1985 – Dian Fossey

1994 – Sylva Koscina