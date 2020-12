Covid, due casi a Ceraso

Torna a registrare casi covid il comune di Ceraso. Negli ultimi giorni, infatti, sono risultate positive due persone. Si tratta di una donna che presta servizio nelle forze dell’ordine e che lavora al Nord ma è originaria del comune cilentano e del suo compagno. Entrambi, sottoposti a tampone, sono risultati positivi al covid. Il sindaco Gennaro Maione ha disposto per loro l’isolamento domiciliare, così come per i familiari della donna.

Questi ultimi sono però risultati negativi all’esame nasofaringeo. Ceraso nei mesi scorsi era risultato il centro di un focolaio covid che per fortuna si è risolto dopo alcune settimane.