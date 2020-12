Rutino: un parcheggio a ridosso del centro storico

RUTINO. Un nuovo servizio a disposizione dei cittadini di Rutino. L’Ente, guidato dal sindaco Giuseppe Rotolo, programma infatti la realizzazione di un parcheggio in via San Cesareo ed ha quindi avviato l’iter progettuale. Via San Cesareo è una traversa della SS18 e permette di accedere al cuore del paese.

La realizzazione di un parcheggio sarebbe a servizio di abitazioni e uffici. Lo studio di fattibilità redatto dall’ingegnere Giovanni Di Luccio, prevede un costo di circa 74mila euro di cui 45mila per i soli lavori.

L’opera verrà realizzata con i fondi derivanti dagli incassi delle violazioni al codice della strada.