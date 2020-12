L’almanacco del 25 dicembre 2020

E’ il 360° giorno dell’anno, 52ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 6 giorni.

Santi del giorno

Santo Natale

Sant’Anastasia di Sirmio (Martire)

Etimologia

Jacopo, é l’equivalente dei personali Giacomo e Giacobbe, significante: “colui che cammina sulle orme di Dio”, dall’ebraico “Ya’qobh”, “Dio ha protetto”, poi latinizzato in “Iacobus”.

Proverbio del giorno

Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi.

Aforisma del giorno

Le tentazioni non ti sgomentino; sono la prova dell’anima che Dio vuole sperimentare quando la vede nelle forze necessarie a sostenere il combattimento ed interessarsi con le proprie mani il serto della gloria. Finora la tua vita fu d’infante; adesso il Signore vuole trattarti da adulta. E poiché le prove della vita adulta sono molto superiori a quella di chi è infante, ecco perché ti trovi in principio disorganizzata; ma la vita dell’anima acquisterà la sua calma e la tua calma ritornerà, non tarderà. Abbi pazienza ancora un poco; tutto andrà per il tuo meglio. (S. Pio da Pietrelcina)

Oggi è

Natale

Accadde Oggi

800 – Carlo Magno è incoronato imperatore

1931 – Debutta Natale in casa Cupiello

Sei nato oggi?

La tua generosità è grande e sei sempre pronto ad aiutare chi bussa alla tua porta. Questo atteggiamento è fonte di serenità interiore ma, qualche volta, ti procura dei problemi, soprattutto nel lavoro, dove devi imparare a far valere di più le tue ragioni. In amore, dopo qualche delusione, incontrerai chi saprà amare il tuo grande cuore e darti tutta la felicità che meriti.

Celebrità nate in questo giorno

1642 – Isaac Newton

1971 – Dido

1954 – Annie Lennox

1988 – Marco Mengoni

Scomparsi oggi

1977 – Charlie Chaplin

1983 – Joan Miró

2016 – George Michael

2011 – Giorgio Bocca