Meteo: il Natale porterà pioggia e freddo

Ci avviciniamo alle feste natalizie e l’Alta pressione attualmente presente sull’Italia, spesso caratterizzata da nubi basse e elevata umidità, lascerà gradualmente il posto ad un nucleo di aria fredda. Il tempo peggiorerà nella giornata di Santo Stefano con l’arrivo di piogge e nevicate sui monti intorno a partire dai 1200m. Le temperature caleranno ed il clima sarà pienamente invernale.

Ecco in dettaglio le previsioni per il Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

25 DICEMBRE: nubi sparse al mattino. Dal pomeriggio graduale peggioramento con arrivo di piogge e rovesci. Temperature in lieve calo.

26 DICEMBRE: tempo perturbato con precipitazioni diffuse su tutto il territorio. Nevicate sui monti intorno ai 1000-1200m. Temperature in discesa. Venti in rinforzo dai quadranti settentrionali in serata.

27 DICEMBRE: al mattino ancora qualche fenomeno sparso, nevoso anche sotto i 1000m. Dal pomeriggio maggiori schiarite. Temperature in ulteriore calo. Freddo accentuato dai venti settentrionali.