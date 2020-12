L’almanacco del 24 dicembre 2020

E’ il 359° giorno dell’anno, 52ª settimana. Alla fine del 2020 mancano 7 giorni.

Santi del giorno

Sant’Adele di Pfalzel (Abbadessa benedettina)

Sant’Irmina di Treviri (Vergine)

San Delfino di Bordeaux (Vescovo)

San Giacobbe (Patriarca)

San Metrobio venerato a Malesco (Martire)

Santa Rachele (seconda moglie di Giacobbe)

Santa Tarsilia (o Tarsilla)

Etimologia

Irma, l’antico termine tedesco “irmin”, “grande, potente”, è all’origine di questo personale, che troviamo anche nella mitologia nordica come appellativo del Dio Sole. Diminutivo di “Irmina”, entra in Italia in epoca medievale, rimanendo ancora oggi discretamente attestato.

Proverbio del giorno

Tutte le volpi al fine si rivedono in pellicceria.

Aforisma del giorno

Capitanata dalle corone o capitanata dal berretto, la discordia civile è il pessimo di quanti flagelli possono percuotere un popolo (G. Giusti)

Accadde Oggi

1871 – La prima dell’Aida di Verdi

1818 – Prima esecuzione di Silent Night

Sei nato oggi?

Sei nato in un giorno davvero speciale e lo dimostri con una vita centrata sulla ricerca e la crescita spirituale. Carriera e denaro sono per te valori futili e non esiti a rifiutarli. Potrai, però, trarre molta soddisfazione da un lavoro basato sullo studio, la ricerca e la riflessione. In amore ti mostri timoroso e a volte preferisci la solitudine all’impegno di un rapporto a due, che ti distrarrebbe dal tuo mondo interiore.

Celebrità nate in questo giorno

1971 – Ricky Martin

1948 – Edwige Fenech

Scomparsi oggi

2008 – Harold Pinter