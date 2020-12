Agropoli, zona rossa: intensificati i controlli

Da oggi, e fino al prossimo 27 dicembre, l’Italia è in zona rossa. Un provvedimento previsto dal decreto del governo finalizzato a contenere l’emergenza covid e limitare gli spostamenti mel corso delle festività natalizie. Previste quindi maggiori restrizioni seppur non si è vicini al lockdown della scorsa primavera. Anche le attività di controllo risultano essere più blande, tant’è che in strada è possibile trovare chi passeggia, così come attività rimaste aperte nonostante i divieti.

È invece sulla mobilità che si concentrano i maggiori sforzi. Diversi i controlli nei piccoli e grandi centri. Ad Agropoli ad essere monitorata è in particolare la Cilentana. 4 pattuglie della Polizia Stradale di Vallo della Lucania sono impegnate a monitorare i flussi di automobilisti in entrata e in uscita dal territorio comunale.

I controlli si inseriscono nell’ambito delle iniziative assunte dalla questura per garantire il rispetto delle regole. Numerosi automobilisti sono stati fermati ed è stata richiesta l’autocertificazione necessaria per ogni spostamento. A pattugliare il territorio ci sono anche i Carabinieri della compagnia di Agropoli e gli agenti della Polizia Municipale.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni; l’Italia resterà zona rossa fino a domenica poi tornerà arancione fino al 30 dicembre.