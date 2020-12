SALA CONSILINA. Il grande albero di Natale, in Piazza Umberto I a Sala Consilina, si colora con i nomi dei bambini nati nel 2020. Senza dubbio un anno in cui “paura” e “tensione” sono state le nemiche costanti di tutto il mondo ma, il comune salese, attraverso questo gesto ricorda che la vita va sempre celebrata e i piccoli cittadini neoarrivati sono simbolo di luce per festeggiare il Santo Natale, attendendo fiduciosi un nuovo anno.

